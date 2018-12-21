2018-12-21T08:53:14+03:00
Общество

В Самарской области продлили штормовое предупреждение из-за изморози

МЧС просит жителей региона быть осторожнее и внимательнее на дорогах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Синоптики также прогнозируют в Самарской области небольшой снег, туман и гололедицуСиноптики также прогнозируют в Самарской области небольшой снег, туман и гололедицуФото: Архив "КП"
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Штормовое предупреждение, которое было объявлено в Самарской области 19 декабря, продлили до пятницы, 21 декабря. По данным Приволжского УГМС, сегодня днем местами по северу региона сохранится изморозь 50 мм и более, пройдет небольшой снег, ожидается туман и местами на дорогах будет гололедица. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха составит -8...-13 °C. Аналогичные погодные условия ожидаются и в субботу, 22 декабря, правда, будет на пару градусов «теплее».

В воскресенье, 23 декабря, в большинстве районов области ожидается небольшой и умеренный снег, а также слабая метель. Скорость ветра составит 7-12 м/с, а температура воздуха -5...-10 °C. На дорогах возможны снежные накаты.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ГУ МЧС по Самарской области просит жителей быть осторожнее на дорогах. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию движения, а также не совершать резких маневров, а пешеходов — быть внимательнее при переходе проезжей части.

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