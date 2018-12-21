Баскетбольная «Самара» проиграла первый матч четвертьфинала Кубка России «Нижнему Новгороду»

СЕГОДНЯ 09:16 2018-12-21T09:20:18+03:00

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В четверг, 20 декабря, в Самаре прошел первый матч четвертьфинала Кубка России по баскетболу. Местный баскетбольный клуб «Самара» принимал на своем поле команду «Нижний Новгород». К сожалению, самарская команда в этой игре уступила гостям.

Большу часть первого периода хозяева постоянно были впереди на 3-4 очка, особенно был активен Владимир Пичкуров, однако к концу четверти нижегородцы на одно очко вырвали вперед — 22:23. Во второй десятиминутке баскетболисты «Самары» смогли набрать всего 7 очков. На большой перерыв команды ушли со счетом 29:47.

В третьем периоде хозяева так и не смогли переломить ход игры — 45:66. В заключительной десятиминутке нижегородцы увеличили отрыв до 20 очков. В итоге встреча закончилась со счетом 64:86. Отметим, что в первом матче четвертьфинала Кубка России в 2017 году самарцы также встречались с нижегородской командой и тоже проиграли. Даже счет тогда был такой же — 64:86.

Следующий матч команды проведут в следующую пятницу, 28 декабря, в Нижнем Новгороде. Как отмечает пресс-служба самарского клуба, победитель противостояния определится по сумме двух матчей. В феврале он сыграет в «Финале четырех». К слову, до этой встречи «Самара» проведет два выездных матча в рамках чемпионата Суперлиги: в воскресенье, 23 декабря, против ЦСКА и в следующую среду, 26 декабря, против «Химок-Подмосковье».