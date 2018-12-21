2018-12-21T09:36:22+03:00
Общество

Самарцы смогут посмотреть кино в «Мягком кинотеатре», минуя кассы

Теперь любителям смотреть фильмы на большом экране не придется стоять в очередях
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцы смогут попасть в кино по электронному билетуСамарцы смогут попасть в кино по электронному билету
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В «Мягком кинотеатре», который находится в ТРК «Гудок» в Самаре, можно посмотреть кино, минуя кассы. Теперь, чтобы посмотреть любимые фильмы, не придется тратить время в долгих очередях. Любой желающий может воспользоваться технологией «Электронный билет».

Как ей воспользоваться:

- купите билет онлайн на сайте кинотеатра;

- сохраните QR-код в телефон или запомните код из СМС;

- покажите код сканеру (находится на входе в зал) или введите вручную;

- наслаждайтесь просмотром кино без очередей!

Адрес кинотеатра: улица Красноармейская, 131, ТРК «Гудок», 3 этаж.

Расписание: https://smr.comfortkino.ru/afisha/

Телефон: 951-11-11.

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