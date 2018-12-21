2018-12-21T10:22:05+03:00
Общество

Возле стадиона «Самара Арена» строят терем для Снегурочки

В домике разместится филиал почты Деда Мороза
Анастасия ФИЛАТОВА
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Снегурочка уже осмотрела свое будущее жилище / Фото: volga.newsСнегурочка уже осмотрела свое будущее жилище / Фото: volga.news
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Территорию возле стадиона «Самара Арена» готовят к предстоящим новогодним праздникам. В скором времени там появятся 25-метровая елка, каток, «Тропа сказок», горки, а также терем Снегурочки.

Домик для внучки главного зимнего волшебника уже практически готов. Рабочим осталось только завершить внутреннее убранство терема. Снегурочка будет принимать гостей с 31 декабря по 8 ноября. В ее домике будет работать филиал почты Деда Мороза, где каждый желающий сможет отправить новогоднему волшебнику письмо или передать свои поделки и рисунки.

Отметим, что самарский Дед Мороз расположится на площади имени В.В. Куйбышева. Для него там построили усадьбу. Первых посетителей он примет уже сегодня, 21 декабря.

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