2018-12-21T10:44:17+03:00
Общество

В Самаре запретят украшать елки марлей

Это сделают в рамках особого противопожарного режима
Анастасия ФИЛАТОВА
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Зеленых красавиц и их владельцев хотят обезопасить от пожараЗеленых красавиц и их владельцев хотят обезопасить от пожараФото: Архив "КП"
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В Самаре на период новогодних и рождественских праздников введут особый противопожарный режим. Он будет действовать до 15 января включительно. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

Во время действия особого противопожарного режима жителям города нельзя будет: украшать елку марлей и и ватой, не пропитанными огнезащитным составом; проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы; полностью гасить свет в помещениях во время спектаклей и представлений; проводить праздничные мероприятия в развлекательных заведениях с запертыми решетками на окнах; и использовать пиротехнические средства в закрытых помещениях.

В новогодние праздники в Самаре организуют дежурство добровольных пожарных дружин и проведение внеплановых инструктажей по мерам пожарной безопасности.

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