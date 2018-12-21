Самарский филиал «Россельхозбанка» выдал кредитов на 13,6 млрд рублей

СЕГОДНЯ 11:01 2018-12-21T11:01:30+03:00

В планах на 2019 год - активная работа по предоставлению качественных финансовых услуг предприятиям и населению региона

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Самарский региональный филиал «Россельхозбанка» подвел предварительные итоги работы в 2018 году. Кредитный портфель филиала на 1 декабря 2018 года достиг 20,9 млрд рублей. За 11 месяцев 2018 года филиал выдал клиентам 13,6 млрд рублей.

Сумма привлеченных средств клиентов на указанную дату составила 28 млрд рублей, из них 15,5 млрд рублей - средства физических лиц. С начала года ресурсная база филиала выросла на 14%.

В 2018 году филиал существенно увеличил выдачи корпоративным клиентам. С января по декабрь текущего года юридическим лицам и предпринимателям региона банк выдал 10,4 млрд рублей, это превышает аналогичный показатель 2017 года на 15,8%. Активно кредитовались как крупные предприятия, так и представители малого бизнеса. Выдачи по малому и среднему бизнесу составили 1,2 млрд рублей

Банк сохранил лидерство в финансировании аграрно-промышленного комплекса региона - сельхозпроизводителям в текущем году на 1 декабря выдано 9,1 млрд рублей. Доля филиала на рынке кредитования сезонных работ в Самарской области по состоянию на 1 декабря 2018 года составила 80%.

Физическим лицам региона Россельхозбанка выдано 3,2 млрд рублей. Одним из наиболее актуальных продуктов для жителей региона стало ипотечное кредитование. За 11 месяцев 2018 года по ипотечным программам было выдано более 1200 кредитов на сумму более 1,85 млрд рублей.

- В 2018 году филиал показал рост по ключевым направлениям деятельности. Нам удалось увеличить кредитный портфель, а также обеспечить рост ресурсной базы. Мы предоставили требуемый объем заемных средств для успешного проведения сезонных работ, и продолжаем финансирование сельхозпроизводителей области. В планах на 2019 год - активная работа по предоставлению качественных финансовых услуг предприятиям и населению региона, - рассказал директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.