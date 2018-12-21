2018-12-21T11:09:15+03:00
Общество

Самарцам вернут деньги за двойное списание денег с транспортных карт

Вчера в работе карт произошел сбой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Вернуть деньги самарцам обещают в течение 5 рабочих днейВернуть деньги самарцам обещают в течение 5 рабочих днейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В четверг, 20 декабря, в Самаре произошел сбой в работе транспортных карт. В результате с проездных списывалась двойная плата за проезд. Как сообщают представители ООО «Транспортная карта», в настоящее время все проблемы с картами устранены. Пассажирам, у которых произошло двойное списание с карт, пообещали вернуть все деньги.

- Просим пассажиров обращаться в наши офисы с ошибочными чеками (два чека) или направлять обращение по электронной почте Info@sam-tk.ru c фотографиями этих чеков и номеров карт, - отметили в компании.

Списанные из-за сбоя деньги вернут по мере рассмотрения обращений в течение 5 рабочих дней.

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