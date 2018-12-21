Самарцам вернут деньги за двойное списание денег с транспортных карт

СЕГОДНЯ 11:09 2018-12-21T11:09:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 20 декабря, в Самаре произошел сбой в работе транспортных карт. В результате с проездных списывалась двойная плата за проезд. Как сообщают представители ООО «Транспортная карта», в настоящее время все проблемы с картами устранены. Пассажирам, у которых произошло двойное списание с карт, пообещали вернуть все деньги.

- Просим пассажиров обращаться в наши офисы с ошибочными чеками (два чека) или направлять обращение по электронной почте Info@sam-tk.ru c фотографиями этих чеков и номеров карт, - отметили в компании.

Списанные из-за сбоя деньги вернут по мере рассмотрения обращений в течение 5 рабочих дней.