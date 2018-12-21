Новый ледовый каток в Самаре откроет Алексей Ягудин

СЕГОДНЯ 11:13 2018-12-21T11:13:42+03:00

Бесплатная ледовая площадка появится в Советском районе, она была обновлена в рамках социального конкурса бренда NIVEA «Голосуй за свой каток!».

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В Самаре открывается новый бесплатный каток: 23 декабря на праздничное мероприятие приглашают жителей Советского района. Торжественное открытие состоится в Советском районе, каток появится около здания школы №176 . Мероприятие пройдет в 12.30.

- Бесплатная ледовая площадка появилась в рамках социального конкурса бренда NIVEA «Голосуй за свой каток!». В этом году конкурс отмечает свое 5-летие. Благодаря ему во дворах по всей России появляются новые места для отдыха, - говорят организаторы мероприятия.

Специальным гостем праздника станет олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин. А перед гостями также выступят местные творческие коллективы. Всех участников ждут подарки от NIVEA.

Как рассказали организаторы, самарский каток станет универсальной зоной отдыха. Здесь можно будет проводить соревнования по фигурному катанию, хоккею, а летом заниматься бегом и футболом.