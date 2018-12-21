Дед Мороз из Великого Устюга пожелал самарцам спокойного и мирного 2019 года

СЕГОДНЯ 11:34 2018-12-21T11:34:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 21 декабря, в Самару прибыл Дед Мороз из Великого Устюга. По традиции главный зимний волшебник начал свой визит с посещения елки в театре «Самарская площадь». Он поздравил детей с наступающим Новым годом и сфотографировался с ними на память. Как сообщает пресс-служба администрации Самары, Дед Мороз пожелал самарцам, чтобы 2019 год был мирным и спокойным.

Отметим, что в течение сегодняшнего дня Дед Мороз посетит еще несколько елок, вручит подарки юным пациентам больницы № 1, а вечером откроет усадьбу на площади имени В.В. Куйбышева и даст старт новогодним празднованиям.