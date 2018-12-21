2018-12-21T11:34:40+03:00
Общество

Дед Мороз из Великого Устюга пожелал самарцам спокойного и мирного 2019 года

Главный зимний волшебник прибыл в столицу 63 региона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация СамарыФото: Twitter.com
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Сегодня, 21 декабря, в Самару прибыл Дед Мороз из Великого Устюга. По традиции главный зимний волшебник начал свой визит с посещения елки в театре «Самарская площадь». Он поздравил детей с наступающим Новым годом и сфотографировался с ними на память. Как сообщает пресс-служба администрации Самары, Дед Мороз пожелал самарцам, чтобы 2019 год был мирным и спокойным.

Отметим, что в течение сегодняшнего дня Дед Мороз посетит еще несколько елок, вручит подарки юным пациентам больницы № 1, а вечером откроет усадьбу на площади имени В.В. Куйбышева и даст старт новогодним празднованиям.

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