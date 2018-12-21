2018-12-21T11:53:35+03:00
Общество

В Самаре из-за ремонта Заводского шоссе изменят движение трамваев и троллейбусов

В рамках ремонта дороги временно отключат контактную сеть
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Изменения затронут два трамвайных и три троллейбусных маршрутаИзменения затронут два трамвайных и три троллейбусных маршрутаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре вновь изменят схему движения трамваев и троллейбусов по Заводскому шоссе, на участке которого от улицы XXII Партсъезда до улицы Земеца сейчас ведутся работы по капитальному ремонту.

Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, контактную сеть трамваев и троллейбусов в районе пересечения Заводского шоссе и проспекта Кирова временно отключат. С 00:00 23 декабря до 5:00 24 декабря трамваи и троллейбусы будут ездить по следующим схемам:

- трамвай № 8 проследует от «Металлурга» до остановки «Юнгородок» на улице Железной дивизии;

- трамвай № 25 - от «Барбошиной поляны» также до остановки «Юнгородок» на улице Железной дивизии;

- троллейбус № 12 - от железнодорожного вокзала до остановки «Безымянский рынок»: железнодорожный вокзал вокзал – улица Спортивная – улица Коммунистическая – Московское шоссе – проспект Кирова – улица Победы – улица Калинина – ООТ «Безымянский рынок» – улица Вольская – проспект Кирова – Московское шоссе – улица Коммунистическая – улица Агибалова – железнодорожный вокзал;

- троллейбус № 13 - от улицы Фадеева до остановки «Безымянский рынок»: улица Фадеева – улица XXII Партсъезда – улица Стара-Загора – проспект Кирова – улица Победы – улица Калинина – ООТ «Безымянский рынок» – улица Вольская – проспект Кирова – улица Стара-Загора – улица XXII Партсъезда;

Кроме того, вместо троллейбуса № 8 от Барбошиной поляны до троллейбусного депо № 2 пассажиров будет возить троллейбус № 9. Курсировать он будет следующим образом: Барбошина поляна – проспект Кирова – улица Победы – 1-й Безымянный переулок (троллейбусное депо № 2) – улица Победы – улица Калинина – улица Вольская – проспект Кирова – Барбошина поляна.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре «прикрыли» еще два подпольных игровых клуба
Погода на 22-23 декабря в Самарской области: ожидаются метель, сильная изморозь и снег
Автор книги про генерала-реформатора встретился с самарскими полицейскими
В Самаре электричка сбила насмерть мужчину
Теперь напор воды будет хороший: на улице Луначарского после ремонта запустили водовод
В Самаре 14-летняя девочка пострадала под колесами Mitsubishi Lancer
Самарский космонавт Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» на борту МКС
Подрядчика реконструкции дороги до Курумоча оштрафовали на 400 тысяч рублей
В Самаре из-за активного ледостава на Волге закрыли переправу до Рождествено
Дед Мороз из Великого Устюга пожелал самарцам спокойного и мирного 2019 года
Новый ледовый каток в Самаре откроет Алексей Ягудин
Самарцам вернут деньги за двойное списание денег с транспортных карт
Самарский филиал «Россельхозбанка» выдал кредитов на 13,6 млрд рублей
В Самаре на проспекте Кирова троллейбус сбил девушку
В Самаре запретят украшать елки марлей
Возле стадиона «Самара Арена» строят терем для Снегурочки
Самарского блогера Наталью Умярову отпустили на свободу по УДО
Самарцы смогут посмотреть кино в «Мягком кинотеатре», минуя кассы
Баскетбольная «Самара» проиграла первый матч четвертьфинала Кубка России «Нижнему Новгороду»
В Самарской области продлили штормовое предупреждение из-за изморози
Житель Самарской области из-за оскорблений убил знакомого ударом ножа в сердце