В Самаре из-за ремонта Заводского шоссе изменят движение трамваев и троллейбусов

СЕГОДНЯ 11:52 2018-12-21T11:53:35+03:00

Изменения затронут два трамвайных и три троллейбусных маршрута Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре вновь изменят схему движения трамваев и троллейбусов по Заводскому шоссе, на участке которого от улицы XXII Партсъезда до улицы Земеца сейчас ведутся работы по капитальному ремонту.

Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, контактную сеть трамваев и троллейбусов в районе пересечения Заводского шоссе и проспекта Кирова временно отключат. С 00:00 23 декабря до 5:00 24 декабря трамваи и троллейбусы будут ездить по следующим схемам:

- трамвай № 8 проследует от «Металлурга» до остановки «Юнгородок» на улице Железной дивизии;

- трамвай № 25 - от «Барбошиной поляны» также до остановки «Юнгородок» на улице Железной дивизии;

- троллейбус № 12 - от железнодорожного вокзала до остановки «Безымянский рынок»: железнодорожный вокзал вокзал – улица Спортивная – улица Коммунистическая – Московское шоссе – проспект Кирова – улица Победы – улица Калинина – ООТ «Безымянский рынок» – улица Вольская – проспект Кирова – Московское шоссе – улица Коммунистическая – улица Агибалова – железнодорожный вокзал;

- троллейбус № 13 - от улицы Фадеева до остановки «Безымянский рынок»: улица Фадеева – улица XXII Партсъезда – улица Стара-Загора – проспект Кирова – улица Победы – улица Калинина – ООТ «Безымянский рынок» – улица Вольская – проспект Кирова – улица Стара-Загора – улица XXII Партсъезда;

Кроме того, вместо троллейбуса № 8 от Барбошиной поляны до троллейбусного депо № 2 пассажиров будет возить троллейбус № 9. Курсировать он будет следующим образом: Барбошина поляна – проспект Кирова – улица Победы – 1-й Безымянный переулок (троллейбусное депо № 2) – улица Победы – улица Калинина – улица Вольская – проспект Кирова – Барбошина поляна.