2018-12-21T12:10:34+03:00
Общество

В Самаре из-за активного ледостава на Волге закрыли переправу до Рождествено

Когда запустят судна на воздушной подушке, пока не известно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: РЕЧФЛОТ-63Фото: РЕЧФЛОТ-63Фото: vk.com
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В пятницу, 21 декабря, Самарское речное пассажирское предприятие объявило о закрытии переправы Самара — Рождествено. Это связано с началом активной фазы ледостава на реке Волге.

- Переправа до Рождествено закрывается из-за активного ледостава на Волге и тяжелой ледовой обстановки в Рождественской воложке, а также в целях предотвращения возможных транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, - рассказали представители предприятия.

Когда именно по этому маршруту запустят судна на воздушной подушке, пока не сообщается.

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