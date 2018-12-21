В Самаре из-за активного ледостава на Волге закрыли переправу до Рождествено
Когда запустят судна на воздушной подушке, пока не известно
Фото: РЕЧФЛОТ-63Фото: vk.com
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В пятницу, 21 декабря, Самарское речное пассажирское предприятие объявило о закрытии переправы Самара — Рождествено. Это связано с началом активной фазы ледостава на реке Волге.
- Переправа до Рождествено закрывается из-за активного ледостава на Волге и тяжелой ледовой обстановки в Рождественской воложке, а также в целях предотвращения возможных транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, - рассказали представители предприятия.
Когда именно по этому маршруту запустят судна на воздушной подушке, пока не сообщается.