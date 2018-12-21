Подрядчика реконструкции дороги до Курумоча оштрафовали на 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:33 2018-12-21T12:33:39+03:00

ФАС нашла нарушения в контракте между минтрансом и строительной компанией Фото: Архив "КП"

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Строительную компанию «С.И.Т.И», которая занималась реконструкцией дороги Волжский — аэропорт Курумоч, оштрафовали на 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Самарской области.

По данным ведомства, заказчик работ — региональное министерство транспорта и автомобильных работ — заключил с ООО «С.И.Т.И» дополнительное соглашение, согласно которому был изменен порядок оплаты работ. В результате компания получила двойной аванс. Как отмечают в ФАС, данные действия являются нарушением закона о контрактной системе, поэтому на фирму наложили штраф в 400 тысяч рублей. Недавно судебные приставы полностью взыскали обозначенную сумму.