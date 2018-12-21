2018-12-21T12:54:53+03:00
Общество

Самарский космонавт Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» на борту МКС

Давний болельщик самарского клуба собирается тренироваться в этой майке в космосе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Космонавт сфотографировался на борту МКС на фоне флага самарского футбольного клубаКосмонавт сфотографировался на борту МКС на фоне флага самарского футбольного клубаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Болельщик самарской футбольной команды «Крылья Советов» сделал снимок в клубной футболке в космосе. Речь идет о самарском летчике-космонавте Олеге Кононенко, который сейчас находится на Международной космической станции.

Олег Кононенко болеет за «Крылья» уже долгие годы и даже взял атрибутику клуба в свой четвертый полет в космос. Космонавт надел на себя серебристую футболку клуба и сфотографировался на фоне зелено-бело-синего флага.

- В этой футболке космонавт планирует поддерживать свою физическую форму. Отметим, что весной следующего года «Крылья» будут играть именно в серебристых цветах, - рассказали в пресс-службе самарского клуба.

Олег Кононенко не только сфотографировался в клубной футболке, но и передал болельщикам «Крыльев Советов» новогоднее поздравление. Отметим, что космонавт встретит Новый год на борту МКС. Его полет завершится только в июне 2019 года.

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