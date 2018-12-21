Самарский космонавт Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» на борту МКС

СЕГОДНЯ 12:50 2018-12-21T12:54:53+03:00

Давний болельщик самарского клуба собирается тренироваться в этой майке в космосе

Изменить размер текста: A A

Болельщик самарской футбольной команды «Крылья Советов» сделал снимок в клубной футболке в космосе. Речь идет о самарском летчике-космонавте Олеге Кононенко, который сейчас находится на Международной космической станции.

Олег Кононенко болеет за «Крылья» уже долгие годы и даже взял атрибутику клуба в свой четвертый полет в космос. Космонавт надел на себя серебристую футболку клуба и сфотографировался на фоне зелено-бело-синего флага.

- В этой футболке космонавт планирует поддерживать свою физическую форму. Отметим, что весной следующего года «Крылья» будут играть именно в серебристых цветах, - рассказали в пресс-службе самарского клуба.

Олег Кононенко не только сфотографировался в клубной футболке, но и передал болельщикам «Крыльев Советов» новогоднее поздравление. Отметим, что космонавт встретит Новый год на борту МКС. Его полет завершится только в июне 2019 года.

Хочу летать, как в «Стартреке»: космонавт Олег Кононенко – о полете на Луну, рокет-парках и вере в Бога

Трижды летавший на МКС космонавт рассказал на радио КП-Самара, как сбылась его детская мечта, о чем он думает во время старта и были ли на Луне американцы (подробности)

Самарский космонавт Олег Кононенко успешно сдал экзамены перед полетом на МКС

Он отправится в космос уже в декабре этого года (подробности)

Мяч на МКС помог!: Космонавт Олег Кононенко о поддержке нашей сборной

Посол ЧМ-2018 от Самары рассказывает болельщикам о космосе, а космонавтам о спорте (подробности)

Космонавт Олег Кононенко: «Хочу летать чаще!»

Бывший сотрудник «ЦСКБ-Прогресс», а ныне — 473-й космонавт мира, привез в Самару экспонат для музея родного предприятия (подробности)

Самарский космонавт Олег Кононенко отправится на МКС 3 декабря в качестве начальника экипажа

Он проведет в космосе 194 суток (подробности)

Самарский космонавт Олег Кононенко признался, что хочет быть похожим на Венома

По мнению космонавта, суперспособности этого персонажа очень помогли бы ему при работе в открытом космосе (подробности)