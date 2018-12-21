В Самаре 14-летняя девочка пострадала под колесами Mitsubishi Lancer

СЕГОДНЯ 13:07 2018-12-21T13:07:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 20 декабря, в 15:10 в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, 27-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь по улице Луцкой в направлении улицы Речной, напротив дома № 2А на улице Луцкой сбил 14-летнюю девочку. Последняя пересекала проезжую часть в неположенном месте.

В результате случившегося девочка получила травмы, с которыми ее увезли в одну из городских больниц. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.