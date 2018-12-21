2018-12-21T13:28:39+03:00
Общество

Теперь напор воды будет хороший: на улице Луначарского после ремонта запустили водовод

Новая труба продолжит снабжать водой жителей Железнодорожного, Октябрьского и Самарского районов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: РКС-СамараФото: РКС-Самара
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Специалисты «РКС-Самара» завершили ремонтные работы на водоводе диаметром 900 мм, который находится на улице Луначарского. Рабочие заменили участок трубы длиной 385 метров, который был уложен еще в 1960-е года. Теперь подача воды в дома жителей Железнодорожного, Октябрьского и Самарского районов полностью нормализовалась.

Как сообщает пресс-служба компании, сначала ремонт велся бестраншейным способом, чтобы не вскрывать асфальт на улице Луначарского. Однако в процессе работ оказалось, что техническая документация не соответствует реальному состоянию дел. В итоге рабочим все-таки пришлось вскрывать грунт. На время работ жителей переключили на резервную схему водоснабжения, из-за чего иногда возникали перепады давления. После завершения ремонта специалисты «РКС-Самара» провели промывку водовода, взяли пробы воды — анализ показал, что она соответствует нормам СанПин, и запустили трубопровод в работу.

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