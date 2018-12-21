Автор книги про генерала-реформатора встретился с самарскими полицейскими

СЕГОДНЯ 13:59 2018-12-21T13:59:50+03:00

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В здании ГУ МВД Самарской области на Соколова сегодня состоялось большое собрание с участием ветеранов региональной полиции и милиции. Поводом послужил приезд Максима Брежнева - автора популярных очерков по советской истории и книги про министра внутренних дел СССР - Николая Щелокова. Во встрече принял участие и начальник Главка - Александр Винников.

- Я думаю, что историю своего ведомства необходимо знать каждому молодому сотруднику. В книгах Максима есть и самарская глава, которая посвящена бывшему руководителю куйбышевской милиции Василию Чистякову, - рассказал на встрече генерал.

Нынешним и бывшим сотрудникам полиции Максим Брежнев рассказал не только о своей книге, но и показал им фильм про Николая Щелокова, также подготовленный им и его помощниками. Просмотр закончился продолжительными аплодисментами. После каждый желающий мог пообщаться с Брежневым и задать ему свои вопросы. Некоторые ветераны этой возможностью воспользовались.

А еще Максим готовит новую книгу. В ней история самарской полиции будет затронута еще больше. Вполне возможно, в произведение войдут и материалы "Комсомольской правды-Самара", посвященные 100-летию уголовного розыска.