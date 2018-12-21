Погода на 22-23 декабря в Самарской области: ожидаются метель, сильная изморозь и снег

СЕГОДНЯ 14:06 2018-12-21T14:06:44+03:00

Снегопад и метель начнутся в конце этой недели и продолжатся в начале следующей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В предпоследние выходные декабря в Самарской области ожидается неустойчивая погода. В течение предстоящих суток сохранится сильная изморозь 50 мм и более, а затем в большинстве районов пройдет снег различной интенсивности с метелями и порывистым ветром. Кроме того, как сообщает Приволжское УГМС, морозы заметно ослабеют.

В ночь на субботу, 22 декабря, местами по региону пройдет небольшой снег. Ожидается сильная изморозь и слабый туман. Температура воздуха составит -13...-18 °C. Кое-где на дорогах возможна гололедица. Днем ожидаются аналогичные погодные условия, только немного поднимется температура воздуха: -9...-14 °C.

Ночью и днем в воскресенье, 23 декабря, в большинстве районов области пройдет небольшой и умеренный снег, слабая метель. Скорость ветра составит 7-12 м/с, а температура воздуха: -11...-16 °C.

В начале следующей недели синоптики прогнозируют небольшой и умеренный, а местами сильный снег и метель. Скорость ветра составит 7-12 м/с, местами его порывы будут достигать 15-20 м/с. Кое-где на дорогах возможны снежные заносы.