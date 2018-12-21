В Самаре «прикрыли» еще два подпольных игровых клуба

СЕГОДНЯ 14:34 2018-12-21T14:34:03+03:00

Посетители клубов платили за доступ к установленным на компьютерах играм Фото: Архив "КП"

Одно заведение правоохранители нашли в доме Елизарова, а другое на Красных Коммунаров

Изменить размер текста: A A

Сотрудники прокуратуры нашли в Самаре очередной подпольный игорный клуб. Он до недавнего времени работал в доме № 38 на улице Елизарова в Кировском районе города.

В четверг, 20 декабря, прокуроры вместе с полицейскими наведались по этому адресу и обнаружили там 7 компьютеров со специальной программой для игр, а также двух посетителей.

- Посетители подпольного клуба отдавали деньги администратору, та включала программу, и они начинали играть. В случае выигрыша игрок мог забрать денежную сумму, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, что несколькими днями ранее правоохранители «накрыли» подпольный игорный клуб и в Советском районе города. Он работал на улице Красных Коммунаров, 2. Оттуда полицейские изъяли 10 компьютеров с программами для игр.

Сейчас по фактам произошедшего проводится процессуальная проверка. Правоохранители выясняют, кто организовал и проводил незаконную игровую деятельность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вход по паролю и надежная маскировка: в Самаре накрыли подпорный игорный клуб

Прокуратура и полиция нагрянули к любителям азартных игр (подробности)