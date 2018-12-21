Экс-участница «Дома-2» самарчанка Мария Кохно засобиралась в группу Serebro

СЕГОДНЯ 14:57 2018-12-21T14:57:12+03:00

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Уроженка Самары и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Мария Кохно решила поучаствовать в Инстаграм-кастинге в группу Serebro, продюсером которой выступает Максим Фадеев. То, что отбор участниц в музыкальный коллектив уже закончился, девушку не остановило.

«В Инстаграм прошел масштабный кастинг в группу Serebro. Я решила тоже поддержать его и снять свою версию», - написала девушка на своей странице в соцсети.

Далеко ходить Мария Кохно не стала и записала клип прямо на своей кухне. В качестве микрофона девушка использовала банан. Самарчанка сделала юмористический кавер на песню Serebro «Мама Люба». В съемках ролика даже приняла участие мама девушки.