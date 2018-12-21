Помогут сохранить молодость и красоту кожи: Центр лечебной косметологии в этом году отмечает свое 20-летие
Более 20 лет на базе Самарского областного кожно-венерологического диспансера работает Центр лечебной косметологии. Сейчас это ведущее областное государственное учреждение здравоохранения данного профиля.
При Центре лечебной косметологии функционирует Центр по лечению угревой болезни и ее последствий. Здесь помогают избавиться от различных проблем с кожей, в том числе от всех видов акне (угревой болезни), дерматитов, акнеформных дерматозов, розацеа, демодекоза, себореии их последствий. Специалисты подскажут, как убрать рубцы, оставшиеся после угревой болезни, застойные сосудистые и пигментные пятна.
Здесь же функционирует центр эстетической косметологии. Специалисты центра проводят коррекцию возрастных изменений кожи, устраняются морщины при помощи контурной пластики, биоревитализации, инъекций ботулотоксина, химической и механической дермабразии. Удаляются бородавки, кондиломы, контагиозные моллюски, а также кератомы, кератоакантомы и другие проблемы.
Также консультацию ведут дерматологи-онкологи – Ирина Глубокова и Наталия Лашкина. Здесь можно навсегда попрощаться с нежелательными доброкачественные образования – родинками, кератомами, гемангиомами и другиеми. Удаляются их после гистологического исследования. При подозрении на злокачествление образования пациентов своевременно направляются в онкологический диспансер.
В Центре лечебной косметологии используют новейшие медицинские технологии, включая высокотехнологичные виды помощи. Пациенты центра отмечают высокую результативность, быстрый и стойкий эффект и значительное сокращение рецидивов при хронических заболеваниях.
Также кабинеты лечебной косметологии организованы на базе Консультативно-диагностического отделения №2. Здесь прием ведут врачи-косметологи, дерматовенерологи Ксения Бородина и Сергей Китайчик. И на базе Консультативно-диагностического отделения №3, где пациентов принимают врачи-косметологи, дерматовенерологи Мария Филатова, Ольга Разумкова и Ольга Побежимова.
Справка:
В Центре лечебной косметологии работают только врачи-дерматовенерологи со специализацией по косметологии, четверо кандидаты медицинских наук, имеют высшую квалификационную категорию: Ирина Глубокова, Наталья Лашкина, Ася Табашникова. Консультативную помощь оказывают доктора медицинских наук, профессора Евгений Орлов и Ильдар Шакуров.
Заведует Центром косметологии, врач высшей категории дерматовенеролог - косметолог, к.м.н. Илона Павлова.