В Самарской области откроют автозимник до села Рождествено

СЕГОДНЯ 15:19 2018-12-21T15:19:29+03:00

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В пятницу, 21 декабря, из-за активного ледостава на Волге была закрыта переправа Самара — Рождествено на теплоходах типа «Ом». В связи с этим до села оборудуют временную дорогу - «автозимник» протяженностью 27 км, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Дорогу оборудуют от села Шелехметь до урочища Белые домики. Ее будут поддерживать в пригодном для проезда состоянии в течение всего зимнего периода. После того, как на Волге образуется устойчивый ледовый покров, пассажиров до Рождествено начнут перевозить на суднах на воздушной подушке. По предварительным данным, из запустят по маршруту Самара - Рождествено с понедельника, 24 декабря.