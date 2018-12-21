Пожар в ТЦ «Айсберг» в Самаре: в одном из кафе произошло короткое замыкание
Из заведения самостоятельно эвакуировались 23 человека
На место ЧП выезжали 36 пожарных и 8 спецмашинФото: Архив "КП"
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Днем в пятницу, 21 декабря, в торговом центре «Айсберг», который находится на улице Дачной в Самаре, произошел пожар.
Около трех часов дня там в одном из кафе сработала пожарная сигнализация. На тот момент в заведении находились 23 человека, все они самостоятельно эвакуировались. На место происшествия выезжали 36 пожарных и 8 единиц техники.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, причиной возгорания стало короткое замыкание в мангальной зоне кухни кафе. Площадь пожара составила 1,5 квадратных метра. Пожарные потушили возгорание в 15:26. В результате случившегося никто не пострадал.