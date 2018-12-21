В Тольятти женщина за рулем Skoda сбила на «зебре» мать с ребенком
Обоим пешеходам понадобилась помощь медиков
Фото: ГИБДД Тольятти
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В пятницу, 21 декабря, около 9:05 на бульваре Королева в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали пешеходы. Там в районе дома № 7 36-летняя женщина за рулем автомобиля Skoda Octavia сбила мать с ребенком.
По данным ГИБДД Тольятти, 35-летняя женщина и ее 9-летний сын направлялись из дома в школу. В момент ДТП, которое произошло неподалеку от учебного заведения, они пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате случившегося пешеходы получили различные травмы. Им понадобилась помощь медиков. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.