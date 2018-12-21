Самарцам показали недавно родившихся леопардов

СЕГОДНЯ 16:37 2018-12-21T16:39:12+03:00

Как котята подрастут их отправят в другой зоопарк Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарском зоопарке пополнение! Совсем недавно дальневосточные леопарды Хана и Фелиции снова стали родителями.

- Малыши появились на свет 1 декабря. Едят они хорошо. Их мама, самка дальневосточного леопарда Фелиция, оберегает котят, как может, к детям никого не подпускает. Дальневосточных леопардов, увы, осталось не много, это самая редкая крупная кошка на планеты. В России их около 90 особей и чуть больше 10 в Китае, - рассказывает заведующий отделом млекопитающих Самарского зоопарка Никита Березин. - Для леопардов это обычный приплод. У Хана и Фелиции это шестое потомство. Наш зоопарк второй из российских зоопарков, в котором в этом году появились маленькие леопарды.

Пока малышей можно увидеть толкьо через клетку.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Имена малышам пока не дали, потому что как только они подрастут, их отправятся в один из российских зоопарков.

Пока котята очень маленькие и посетителя могут увидеть их только через клетку и то, если мама Фелиция будет в настроении.

Напомним, самка дальневосточного леопарда Фелиция появилась в Самарском зоопарке в 2012 году. Кошку привезли из Казахствана, зоопарка в Алма-Ате.

В декабре прошлого года у леопардов Хана и Фелиции родились два котенка-мальчика. Тогда тот приплод стал пятым у дальневосточных леопардов.