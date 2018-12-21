"Все мертво!": Самару сковали 9-балльные пробки

СЕГОДНЯ 17:14 2018-12-21T17:15:59+03:00

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Вечером в пятницу, 21 декабря, жители Самары рискуют вообще не добраться до дома. Дело в том, что город сковали 9-балльные пробки. Движение стоит на улице Лесной, Северо-Восточной магистрали, улице Ново-Садовой, Московском шоссе, Революционной, Аэродромной, Советской Армии, Мяги, Партизанской, частично на Авроре. Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас проезд затрудняют около 10 ДТП. Движение в городе практически встало. Автомобилисты уже отчаялись выбраться из этой пробки и намерены немного вздремнуть. Что касается самарцев, которые не имеют личный транспорт, то они осаждают трамваи. Пробка имеет все шансы в ближайшее время набрать все 10 баллов.