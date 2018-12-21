2018-12-21T17:40:33+03:00
Общество

В самарский СИЗО впервые привезли частицу мощей Николая Чудотворца

Каждый из заключенных смог преклониться к ковчегу со святыней
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФСИН по Самарской областиФото: УФСИН по Самарской области
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В самарский СИЗО-1 впервые привезли частицу мощей Николая Чудотворца. Ковчег со святыней доставил епископ Сызранский и Жигулевский Фома. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Самарской области.

Священнослужитель провел молебен в отряде по хозяйственному обеспечению СИЗО, а затем каждый из осужденных смог преклониться к ковчегу с частицей мощей.

- Проведение подобных религиозных мероприятий благоприятно влияет на духовное состояние осужденных и подследственных, помогает сотрудникам в проведении с ними воспитательной работы, - отметил врио начальника регионального УФСИН, полковник внутренней службы Денис Шматов.

После молебна епископ обошел камеры учреждения и подарил свой нательный крест одному из подростков и напутствовал его вести правопослушный образ жизни.

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