"Новогодняя Самара сверкает": Дед Мороз из Великого Устюга приехал на площадь Куйбышева

СЕГОДНЯ 18:33 2018-12-21T18:33:40+03:00

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21 декабря в Самаре случилось настоящее новогоднее чудо. Днем в областную столицу приехал Дед Мороз из Великого Устюга. А уже вечером добрый волшебник пришел на площадь Куйбышева в резиденцию самарского Деда Мороза.

Новогоднюю сказку ждали сотни детей и их родители. Гостей самарской резиденции ждали мудрая сова, совсем не злая Баба Яга и Снегурочка. Дети не упустили возможность загадать желания сразу двум волшебникам.

Главный российский Дед Мороз с удовольствием отметил, что областная столица полностью готова встречать 2019 год.

- Вот и добрался я к вам на праздник, - сказал зимний волшебник. - Новогодняя Самара сверкает, как гирлянда. Здесь я оставлю своего друга - самарского Деда Мороза своим наместником, который поможет мне вершить добрые дела.

Все предпраздничные дни жители города могут посетить самарскую резиденцию Деда Мороза, написать письма и пообщаться с новогодними героями.

Напомним, что сегодня Дед Мороз из Великого Устюга посетил театр "Самарская площадь" и Самарский областной театр оперы и балета, где посмотрел новогодние представлерия детей с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников детских домов.