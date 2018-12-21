2018-12-21T18:51:51+03:00
Происшествия

В Тольятти начальницу почтового отделения осудили за присвоение 80 тысяч рублей клиентов

Девушка отделалась условным осуждением и небольшим штрафом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудница почты пошла на преступление из-за проблем с деньгамиСотрудница почты пошла на преступление из-за проблем с деньгамиФото: Архив "КП"
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Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор 22-летней начальнице одного из почтовых отделений, которая обвинялась в присвоении денег клиентов, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как выяснили правоохранители, с августа по октябрь 2018 года девушка похитила более 80 тысяч рублей, которые внесли клиенты почтового отделения. Она признала свою вину и полностью возместила ущерб. Свой поступок подсудимая объяснила тем, что у нее было сложное материальное положение. Учитывая все вышеперечисленное, а также то, что у девушки есть малолетний ребенок, суд постановил назначить тольяттинке наказание в виде условного осуждения с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, девушка должна будет заплатить штраф в 5 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.

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