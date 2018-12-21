2018-12-21T19:15:08+03:00
Общество

В Самаре Деды Морозы сыграют в футбол на «Металлурге»

Праздничная программа пройдет 22 декабря, гостей матча ждет фотосессия с хаски и конкурс снеговиков
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Деды Морозы сыграют с самарскими ребятамиДеды Морозы сыграют с самарскими ребятами
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На стадионе «Металлург» пройдет заключительный в этом году матч: на поле выйдут Деды Морозы, они сыграют с самарскими ребятами. Праздник состоится 22 декабря, начало в 11.00. В костюмы новогодних волшебников облачатся ветераны «Крыльев Советов», партнеры и друзья клубов. В этом году партнером праздника стало и радио «КП-Самара» 98,2 FM, редактор радио тоже нарядится в красный костюм. В комаде с ним будут Антон Бобер, Сергей Виноградов, Виктор Гаус, действующие игроки «Крыльев», КВНщики Дмитрий Колчин и Александр Волохов. За сборную детей сыграют воспитанники школы-интерната "Преодоление", а также команда "Крылья Мечты", в которой тренируются ребята с проблемами здоровья.

- Всех гостей ждут увлекательные конкурсы и подарки. В программе конкурсы с аниматорами, фото и автограф-сессия с игроком "Крыльев" Владимиром Полуяхтовым. Также развлекать болельщиков будут диджей и маскот клуба - Крыс Лютик. Радио «КП-Самара» организует конкурс снеговиков, а также фотосессию с хаски, - сообщают организаторы.

Также на празднике будет работать открытая студия радио КП-Самара – расскажем обо всем, что происходило на площадке. 22 декабря вы можете присоединиться к праздничному матчу, посетить мероприятие и принести сладости или игрушки для детей, оставив их под уникальной ёлкой из газона на "Металлурге".

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