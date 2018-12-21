"Наши дома могут пострадать": самарцы выступили против высотной застройки территории бывшей военной части на Николая Панова

СЕГОДНЯ 19:56 2018-12-21T19:56:28+03:00

Около месяца назад на территории бывшей военной части произошел пожар. Местные жители не исключают поджог Фото: Татьяна ПОПОВА

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Правительство Самарской области собирается предоставить ООО "Специализированный застройщик "Древо.Центр" три земельных участка общей площадью около 37,5 тысяч квадратных метров в аренду без проведения торгов. Речь идет о территории, расположенной в границах улиц Мичурина, Николая Панова, Гая и проспекта Масленников в Октябрьском районе Самары. Согласно распоряжению губернатора Самарской области, участки строительной компании предоставят взамен на то, что она обеспечит жильем обманутых дольщиков.

Напомним, что недавно на этой территории, на которой планируется построить жилой комплекс с 25-этажными домами, произошел пожар. Горело одно из зданий бывшей военной части. Местные жители считают, что этот пожар был не случаен.

- Событие это очень "удачно" совпадает с планами точечной застройки нашего микрорайона и не может наводить на мысль, что застройщики таким образом "расчищают" себе пространство, - говорится в обращении жителей одного из домов на улице Николая Панова к департаменту градостроительства.

Местные жители выступили против плотной застройки своего микрорайона, поскольку это может привести к перегрузке коммуникаций, дорог, детских садов и школ. Кроме того, они просят провести геологическое исследование места под будущее строительство, поскольку они опасаются, что высотная застройка может привести к обрушению их домов.

- Особенности почв таковы, что стоящие в нашем квартале панельные дома могут сложиться как карточный домик, а грунтовых вод так много, что в советские времена на этой территории запрещалось строить выше 3-4 этажей. Мы требуем провести проверку, на каком основании был подписан документ, разрешающий подобную застройку, - отмечают самарцы.

Пока в департаменте градостроительства ограничились комментарием, что сейчас проводятся публичные слушания о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Они должны завершиться 27 декабря.

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