2018-12-21T20:26:50+03:00
Спорт

Хоккейная «Лада» уступила «Сарыарке» в гостевом матче

За всю встречу тольяттинцы смогли забить только один гол
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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В пятницу, 21 декабря, в Караганде прошел очередной матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути между местной хоккейной командой «Сарыарка» и тольяттинским клубом «Лада». К сожалению, волжане не смогли вырвать победу у хозяев ледового поля.

В первом периоде ни одна из команд, несмотря на довольно активные атаки, не смогла открыть счет. А вот во втором периоде на 39 минуте матча первую шайбу в ворота противника отправил тольяттинский игрок Александр Тимирев. Однако в третьем периоде хозяева сравняли счет. У них отличился Константин Соколов. Вторую шайбу игроки «Сарыарки» забили на 59 минуте матча. Автором гола стал Дмитрий Желнеровский. Точку в матче буквально через несколько секунд после этого поставил нападающий хозяев Артур Сарваров. Матч закончился поражением «Лады» со счетом 3:1.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующий матч команда проведет в воскресенье, 23 декабря, в Усть-Каменогорске. Ее соперником станет «Торпедо У-К». Напомним, что сейчас тольяттинцы занимают третью строчку в турнирной таблице, а их будущий соперник - 14 место.

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