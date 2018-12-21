Боролись до последнего: хоккеисты ЦСК ВВС прогиграли «Торпедо» со счетом 5:4

СЕГОДНЯ 21:18 2018-12-21T21:18:31+03:00

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В пятницу, 21 декабря, в Усть-Каменогорске прошел матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути между самарским хоккейным клубом ЦСК ВВС и местным «Торпедо». Несмотря на упорную борьбу, «летчикам» не удалось одолеть хозяев.

Счет в матче команды открыли только во втором периоде. На 21 минуте матча шайбу в ворота хозяев забросил нападающий самарской команды Павел Порядин. Ответный гол «Торпедо» забил в начале 38 минуты матча. Его автором стал нападающий Александр Шин. Через 30 секунд его успех повторил Белозеров, а еще через 20 секунд после этого Куваев. Четвертую шайбу самарцы пропустили от нападающего Евгения Белухина на исходе 39 минуты матча.

В начае третьего периода «летчики» все-таки смогли немного сократить отставание. Шайбу в ворота хозяев отправил нападающий Александр Авцин. Однако через две минуты игрок «Торпедо» Капитуров принес своей команде пятое очко. Хоть оставание и было большим, самарская команда не сдалась. До конца матча она успела забить еще два гола. Сначала ворота противника поразил Булат Набиуллин, а затем Денис Лудцев. В итоге встреча закончилась со счетом 5:4 в пользу хозяев ледового поля.

Как сообщвет пресс-служба ЦСК ВВС, следующая игра у команды также пройдет на выезде. В воскресенье, 23 декабря, команда встретится с карагандинской «Сарыаркой», которая у себя дома обыграла тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:1.