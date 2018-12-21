2018-12-21T22:09:03+03:00
Происшествия

Тольяттинскому автомобилисту грозит до 2 лет колонии за сбитого мотоциклиста

Мужчина был невнимателен за рулем и допустил столкновение с "железными конем"
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Тольятти завели уголовное дело на водителя, спровоцировавшего ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла в конце июня 2018 года на Южном шоссе. Как выяснили полицейские, 32-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer проявил небрежность и невнимательность в пути следования, из-за чего он вовремя не смог снизить скорость и столкнулся с мотоциклом. В результате случившегося 26-летний водитель "железного коня" получил травмы, с которыми его госпитализировали в больницу. На момент аварии оба водителя были трезвы.

На минувшей неделе в отношении виновника ДТП возбудили уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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