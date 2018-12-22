В Тольятти нефтевоз врезался в УАЗ-«буханку», есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 08:12 2018-12-22T08:12:54+03:00

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Вчера днем, в четверг 21 декабря, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП. На пересечении Хрящевского шоссе и улицы Северной лицом к лицу встретились УАЗ и MAN.

- MAN ехал по главной дороге. Водитель планировал повернуть на Северную. Водитель УАЗа, который ехал со стороны Хрящевки, не пропустил нефтевоз, - пишут очевидцы в паблике «Происшествия Тольятти» в социальной сети «Вконтакте».

Столкновения получилось весьма серьезным. В результате аварии не обошлось без пострадавших. Водителя «буханки» госпитализировали с черепно-мозговой травмой. По факту ДТП сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.