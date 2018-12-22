В Самарской области поезд протаранил КамАЗ на железнодорожном переезде

СЕГОДНЯ 08:41 2018-12-22T08:41:07+03:00

Сейчас по факту происшествия проводится проверка Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

К счастью, водитель грузовика успел выбежать из салона

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария сегодня утром, в субботу 22 декабря, произошла на 2 километре трассы Комсомольск-Бугуруслан. На железнодорожном переезде поезд протаранил КамАЗ.

- Грузовик заглох на переезде. Товарный поезда врезался в него, - рассказывают подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

К счастью, трагических последствий удалось избежать. По словам полицейских, водитель КамАЗа успел разобраться в ситуации и вовремя покинул салон. Авария обошлась без жертв.

Движение поездов на проблемном участке сейчас восстановлено. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.