В Самарской области поезд протаранил КамАЗ на железнодорожном переезде
Серьезная авария сегодня утром, в субботу 22 декабря, произошла на 2 километре трассы Комсомольск-Бугуруслан. На железнодорожном переезде поезд протаранил КамАЗ.
- Грузовик заглох на переезде. Товарный поезда врезался в него, - рассказывают подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
К счастью, трагических последствий удалось избежать. По словам полицейских, водитель КамАЗа успел разобраться в ситуации и вовремя покинул салон. Авария обошлась без жертв.
Движение поездов на проблемном участке сейчас восстановлено. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.