КамАЗ разорвало на части: появились фото с места столкновения поезда и грузовика в Самарской области

СЕГОДНЯ 10:51 2018-12-22T10:52:06+03:00

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Стало известно, как именно произошло ДТП на железнодорожных путях в районе 2 километра трассы Самара-Бугуруслан в Самарской области. Напомним, что там сегодня рано утром, 22 декабря, товарный поезд протаранил КамАЗ, остановившийся на переезде.

- Примерно в 5-20 утра 26-летний водитель с 7-летним стажем вождения ехал на КамАЗе со стороны поселка Комсомольский в сторону дороги Самара-Бугуруслан. Он нарушил правила проезда автомобилей через железнодорожные переезды и совершил остановку на переезде, - рассказывают в ГУ МВД России по Самарской области.

Со слова водителя, остановился он в результате неисправности КПП. В результате этого в машину после закрытия шлагбаума на регулируемом дорожном переезде с дежурным влетел локомотив. Автолюбителя на тот момент салона уже не было.

По факту случившегося продолжается проверкаФото: ГУ МВД России по Самарской области

Проверка по факту случившегося продолжается.