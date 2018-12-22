Стали известны подробности ДТП в Самаре, в котором пострадали два подростка

СЕГОДНЯ 11:11 2018-12-22T11:11:25+03:00

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Стали известные новые подробности ДТП, которое произошло накануне днем, в пятницу 21 декабря, неподалеку от микрорайона Волгарь в областной столице. Напомним, что там под колеса автомобиля «Лада Гранта» угодили два пешехода — 13 и 12 лет.

- Примерно в 14-10 50-летний водитель «Гранты» ехал по улице Народной со стороны Шоссейной в сторону Обувной. Напротив дома № 9 по Народной он сбил двух детей, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказывают в ГУ МВД России по Самарской области.

Обоим пострадавшим назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.