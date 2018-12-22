Самарский каноист и его тренер получат миллион рублей из бюджета региона

СЕГОДНЯ 11:45 2018-12-22T11:45:31+03:00

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Региональные власти решили отметить местных спортсменов. Участник летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро гребец на байдарке и каноэ Илья Штокалов и его тренер Анна Панферова получат денежные средства за свои достижения.

- Спортсмену полагается доплата в размере 700 тысяч рублей, а его наставнику в размере 350 тысяч рублей, - говорится в постановлении, опубликованном на сайте областного правительства.

Деньги будут выплачены из бюджета Самарской области. Отметим, что Илья Штокалов в 2016 году на километровой гонке в Бразилии пришел к финишу четвертым. Впрочем, его соперник провалил тест на допинг и в результате именно самарский каноист получил бронзовую медаль олимпийских игр.