2018-12-22T11:45:31+03:00
Спорт

Самарский каноист и его тренер получат миллион рублей из бюджета региона

Спортсменов поощрят за успешные выступления
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Илья Штокалов (в середине) успешно представляет Самару в гребнеИлья Штокалов (в середине) успешно представляет Самару в гребнеФото: соцсети
Изменить размер текста:

Региональные власти решили отметить местных спортсменов. Участник летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро гребец на байдарке и каноэ Илья Штокалов и его тренер Анна Панферова получат денежные средства за свои достижения.

- Спортсмену полагается доплата в размере 700 тысяч рублей, а его наставнику в размере 350 тысяч рублей, - говорится в постановлении, опубликованном на сайте областного правительства.

Деньги будут выплачены из бюджета Самарской области. Отметим, что Илья Штокалов в 2016 году на километровой гонке в Бразилии пришел к финишу четвертым. Впрочем, его соперник провалил тест на допинг и в результате именно самарский каноист получил бронзовую медаль олимпийских игр.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сызрани огонь охватил дачный дом, на месте работали больше 30 пожарных
В Самаре мужчина поругался с женой и стал фигурантом уголовного дела
В Самаре автолюбитель на иномарке сбил женщину на пешеходном переходе
Стали известны подробности ДТП в Самаре, в котором пострадали два подростка
КамАЗ разорвало на части: появились фото с места столкновения поезда и грузовика в Самарской области
В Самарской области поезд протаранил КамАЗ на железнодорожном переезде
В Тольятти нефтевоз врезался в УАЗ-«буханку», есть пострадавшие
Тольяттинскому автомобилисту грозит до 2 лет колонии за сбитого мотоциклиста
Боролись до последнего: хоккеисты ЦСК ВВС прогиграли «Торпедо» со счетом 5:4
Хоккейная «Лада» уступила «Сарыарке» в гостевом матче
"Наши дома могут пострадать": самарцы выступили против высотной застройки территории бывшей военной части на Николая Панова
В Самаре водитель "Гранты" сбил на "зебре" двоих подростков
В Самаре Деды Морозы сыграют в футбол на «Металлурге»
В Тольятти начальницу почтового отделения осудили за присвоение 80 тысяч рублей клиентов
"Новогодняя Самара сверкает": Дед Мороз из Великого Устюга приехал на площадь Куйбышева
В самарский СИЗО впервые привезли частицу мощей Николая Чудотворца
"Все мертво!": Самару сковали 9-балльные пробки
Самарцам показали недавно родившихся леопардов
В Тольятти женщина за рулем Skoda сбила на «зебре» мать с ребенком
Пожар в ТЦ «Айсберг» в Самаре: в одном из кафе произошло короткое замыкание
Тхэквондисты из Самарской области завоевали две «бронзы» на чемпионате России
В выходные до «Самара Арены» запустят трамваи № 11 и 12
В Самарской области откроют автозимник до села Рождествено
Помогут сохранить молодость и красоту кожи: Центр лечебной косметологии в этом году отмечает свое 20-летие
Экс-участница «Дома-2» самарчанка Мария Кохно засобиралась в группу Serebro
В Самаре «прикрыли» еще два подпольных игровых клуба
Погода на 22-23 декабря в Самарской области: ожидаются метель, сильная изморозь и снег