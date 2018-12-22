В Самаре мужчина поругался с женой и стал фигурантом уголовного дела

СЕГОДНЯ 12:23 2018-12-22T12:23:22+03:00

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Серьезные семейные ссоры порой доводят до полиции. Так, на днях к силовикам за помощью обратилась 35-летняя жительница Самары. Она заявила, что боится своего мужа, он угрожает ей расправой.

- По указанному заявительницей адресу — в квартире дома на улице Куйбышева — злоумышленника задержали. В ходе опроса полицейские выяснили, что между супругами произошла ссора на бытовой почве, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, во время конфликта 42-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повел себя агрессивно. После словесной перепалки мужчина схватил кухонный нож и, размахивая им в сторону оппонентки, грозился отправить ее на тот свет.

Соседи участников конфликта эти сведения подтвердили. В результате по факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Расследование сейчас продолжается.