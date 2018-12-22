В Сызрани огонь охватил дачный дом, на месте работали больше 30 пожарных

СЕГОДНЯ 12:41 2018-12-22T12:41:30+03:00

Причина пожара и ущерб от него устанавливаются Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

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Сегодня рано утром, 22 декабря, серьезный пожар произошел в Сызрани. Примерно в 7-00 огонь охватил частный дома на улице Камышинской, 106.

- Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 1-14. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. На месте работали 31 человек личного состава и 9 единиц специальной техники, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Сгоревшая постройка находилась на летней даче. Для тушения пожара специалистам пришлось вскрывать ворота. Пламя распространялось на соседние постройки.

В 8-38 огонь ликвидировали. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Эксперты устанавливают причину пожара и ущерб от него.