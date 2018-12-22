2018-12-22T13:44:25+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина поругался со своей возлюбленной и ударил ее ножом

По факту преступления возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
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С места преступления изъят ножС места преступления изъят ножФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В квартире на улице Победы в областной столице на днях было совершено преступление. Там получила ножевое ранение 65-летняя местная жительница.

- Информация о пострадавшей в отдел полиции Кировского района поступила из больницы, куда ее доставили. При проверке сведений полицейские установили, что инцидент произошел по месту жительства потерпевшей, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Прибыв по указанному адресу, стражи порядка установили, что в квартире произошел конфликт на бытовой почве. Оппонентом потерпевшей был ее 63-летний сожитель. По версии силовиков, оба участника ссоры находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время выяснения отношений мужчина схватил со стола нож и ударил им свою возлюбленную.

Злоумышленника задержали по месту проживания. Нож изъят. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Расследование сейчас продолжается.

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