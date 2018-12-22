2018-12-22T14:23:15+03:00
Общество

Прокуратура проверит, как парк 60-летия Советской власти перешел в частные руки

Обсуждение проблем парка проходит в Кировском районе города
Михаил ГОРЮНОВ
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В последнее время вокруг парка много ажиотажаВ последнее время вокруг парка много ажиотажа
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Сегодня в школе № 32 проходит встреча главы Самары Елены Лапушкиной с местными жителями. На повестке дня - обсуждение проблем парка 60-летия Советской власти и вопросов его сохранения. В зале около 250 человек, среди спикеров - представители профильных департаментов мэрии, регионального правительства, общественных объединений и депутаты.

- Никакого противостояния с жителями нет, мы вместе с вами готовы отстаивать этот парк и сохранить его всеми возможными законными путями, - заявила Лапушкина, начиная встречу.

В свою очередь руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов разъяснил конкретные шаги, которые администрация города будет предпринимать уже в ближайшее время для защиты парка. Подготовлена «Дорожная карта» с планом мероприятий и конкретными сроками их проведения.

Власти рассчитывают, что на участке лесопарка, который находится в частной собственности, будет проведена смена зонирования. Это поможет защитить территорию от застройки. Параллельно ведется подбор компенсационного участка для собственника. В то же время документы о возникновении права собственности направлены в прокуратуру для проверки. В случае с парком также будет поддержана инициатива ОНФ о введении режима «Зеленого щита».

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