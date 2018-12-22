2018-12-22T15:40:18+03:00
Спорт

В Самаре стартует этап детского хоккейного турнира «Золотая шайба»

Соревнования пройдут на арене «Кристал», ожидаются почетные гости
Михаил ГОРЮНОВ
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Уже завтра, в воскресенье 23 декабря, на ледовой арене «Кристал» в Самаре пройдет торжественная церемония открытия Детского хоккейного турнира. Событие посвящено началу хоккейного сезона и приурочено к старту регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова в Самарской области.

- В соревнованиях примут участие четыре юношеские команды Самарской области 2005–2006 г.р. составленные по территориальному признаку и команды девочек 2003-2005 г.р. в показательном матче, - рассказывают организаторы мероприятия.

По итогам прошлого сезона, в турнире сыграли более 1800 юных спортсменов из 169 команд, из 35 населенных пунктов Самарского региона.

Турнир «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова проходит в рамках реализации общественного проекта по поддержке массового детского и юношеского хоккея в Поволжском регионе.

На торжественной церемонии открытия ожидаются почетные гости: губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, мэр города Елена Лапушкина, президент Федерации хоккея по региону Станислав Рузов, ВРИО министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, руководитель Филиала Федерации Хоккея России в Самаре - Владимир Асеев.

Программа турнира:

10.00-10.45 Матч между командами «Запад» и «Восток»

11.00-11.45 Матч между командами «Север» и «Юг»

12.05-12.35 Приветственные слова почетных гостей

12.40-13.10 Показательный матч между командами девочек

13.10-13.55 Матч за 3 место

14.10-14.55 Матч за 1 место

15.00-15.50 Награждение команд детского хоккейного турнира

Посетить мероприятие может любой желающий!

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