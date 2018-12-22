В Тольятти на встречке столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие
На улице Победы в Тольятти сегодня произошло серьезное ДТП. Там лицом к лицу столкнулись две маршрутки с пассажирами, сообщает «Патруль Тольятти».
- 8 человек обратились за помощью к медикам, 3 госпитализированы, - пишут в группе программы в социальных сетях.
В ГУ МВД России по Самарской области сейчас устанавливают все обстоятельства аварии. По факту случившегося проводится проверка.
По предварительным данным, 54-летний водитель автобуса «Газ» совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом «Пежо» под управлением 23-летнего мужчины. В результате ДТП пострадали 3 пассажира автобусов, диагнозы уточняются, - отметили в пресс-службе полицейского ведомства.
По итогам проверочной работы будет принято процессуальное решение. Нарушителя привлекут к ответственности.
video-39625c3670a8a33b73a486144e17293b-V.mp4.