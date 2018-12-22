2018-12-22T15:28:30+03:00
Происшествия

В Тольятти на встречке столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие

Троих человек госпитализировали [Фото, Видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте работали полиция и скорая помощьНа месте работали полиция и скорая помощьФото: соцсети
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На улице Победы в Тольятти сегодня произошло серьезное ДТП. Там лицом к лицу столкнулись две маршрутки с пассажирами, сообщает «Патруль Тольятти».

- 8 человек обратились за помощью к медикам, 3 госпитализированы, - пишут в группе программы в социальных сетях.

В ГУ МВД России по Самарской области сейчас устанавливают все обстоятельства аварии. По факту случившегося проводится проверка.

По предварительным данным, 54-летний водитель автобуса «Газ» совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом «Пежо» под управлением 23-летнего мужчины. В результате ДТП пострадали 3 пассажира автобусов, диагнозы уточняются, - отметили в пресс-службе полицейского ведомства.

По итогам проверочной работы будет принято процессуальное решение. Нарушителя привлекут к ответственности.

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