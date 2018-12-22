В Сызрани лысый мужчина и женщина разгромили пивнушку, дебоширов пытались остановить бензопилой

СЕГОДНЯ 16:41 2018-12-22T16:41:47+03:00

В ходе разборок мужчина ударил своего обидчика бензопилой Фото: скрин с видео

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Дикая история накануне, 21 декабря, произошла в Сызрани. Ближе к вечеру подвыпившая пара в составе лысого мужчины и миниатюрной женщины буквально разбомбила один из магазинов-баров города.

- Сызрань, вечер, типичная вечеринка без бассейна, зато с алкоголем, погромами и большой светлой любовью. (Ущерб на полмиллиона, на 32-й секунде в схватку врывается бензопила), - сообщает телеграм-канал Мэш, опубликовавший видео с места событий.

По словам очевидцев, все началось с замечания продавщицы. Ей не понравилось, как посетители себя ведут.

Судя по кадрам на ролике, что-то или, возможно, женщину, не поделили между собой и двое мужчин — лысый и еще один, который впоследствии придет с бензопилой. Закончилось все серьезным погромом и потасовкой. В дело вмешались и стражи порядка. Чем завершилась история - неизвестно.