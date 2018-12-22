2018-12-22T17:14:50+03:00
Общество

«Комсомолка» и «Жилуниверсал» устроили праздник во дворе в 12 микрорайоне

Гостей не только веселили, но и кормили сушками и мандаринами
Михаил ГОРЮНОВАлександра БЕЛОВА
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На празднике не обошлось без Деда Мороза и СнегуркиНа празднике не обошлось без Деда Мороза и СнегуркиФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Сегодня во дворе в 12 микрорайоне города состоялся большой праздник. «Комсомольская правда-Самара» и управляющая компания «Жилуниверсал» подготовили развлекательную программу для детей и взрослых.

- С самого утра собрались малыши, их родители и бабушки с дедушками. Их ожидали веселые конкурсы, вкусные мандарины, шуточные спортивные состязания, музыка и танцы и, чтобы не замерзнуть, горячий чай с лимоном и сушками от МЧС, - передает с места событий корреспондент «Комсомолки».

Конечно же, гостей ждали ценные подарки от организаторов. А Анна Петрова смогла выиграть главные приз — ей досталось мультиварка! Для участие в конкурсе нужно было лишь сфотографироваться на фоне баннера УК и получить заветный лотерейный билет.

Счастливой жительнице досталась мультиварка Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Счастливой жительнице досталась мультиваркаФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Такие праздники уже стали для нас доброй традицией: мы проводим их с 2015 года, с момента создания нашей компании, - рассказал начальник отдела по работе с населением УК «Жилуниверсал» Дмитрий Ревков. – Мы стараемся выбирать территории, где живет много людей, много семей с детьми, чтобы порадовать их в преддверии Нового года. Сегодня праздник прошел около дома №209 на улице Стара-Загора – это самый большой дом из тех, что мы обслуживаем.

Детей ждали веселые конкурсы Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Детей ждали веселые конкурсыФото: Альберт ДЗЕНЬ

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