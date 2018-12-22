«Комсомолка» и «Жилуниверсал» устроили праздник во дворе в 12 микрорайоне
Сегодня во дворе в 12 микрорайоне города состоялся большой праздник. «Комсомольская правда-Самара» и управляющая компания «Жилуниверсал» подготовили развлекательную программу для детей и взрослых.
- С самого утра собрались малыши, их родители и бабушки с дедушками. Их ожидали веселые конкурсы, вкусные мандарины, шуточные спортивные состязания, музыка и танцы и, чтобы не замерзнуть, горячий чай с лимоном и сушками от МЧС, - передает с места событий корреспондент «Комсомолки».
Конечно же, гостей ждали ценные подарки от организаторов. А Анна Петрова смогла выиграть главные приз — ей досталось мультиварка! Для участие в конкурсе нужно было лишь сфотографироваться на фоне баннера УК и получить заветный лотерейный билет.
Счастливой жительнице досталась мультиваркаФото: Альберт ДЗЕНЬ
- Такие праздники уже стали для нас доброй традицией: мы проводим их с 2015 года, с момента создания нашей компании, - рассказал начальник отдела по работе с населением УК «Жилуниверсал» Дмитрий Ревков. – Мы стараемся выбирать территории, где живет много людей, много семей с детьми, чтобы порадовать их в преддверии Нового года. Сегодня праздник прошел около дома №209 на улице Стара-Загора – это самый большой дом из тех, что мы обслуживаем.
Детей ждали веселые конкурсыФото: Альберт ДЗЕНЬ