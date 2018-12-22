2018-12-22T17:39:58+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске на даче высокопоставленного чиновника сгорела баня

Сейчас правоохранители разбираются в причинах пожара и ущербе от него
Михаил ГОРЮНОВ
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ФОТО: http://gorodnsk63.ru/ФОТО: http://gorodnsk63.ru/
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В минувший четверг, 20 декабря, в новокуйбышевском поселке Гранный произошел пожар. Как сообщил «КП-Самара» начальник добровольной пожарной охраны города Андрей Пожидаев, горела баня бывшего вице-губернатора Овчинникова.

- На пожаре никто не пострадал, но пожарные ехали туда долго, в нормативное время прибытия первой пожарной машины в течение 10 минут опять не уложились. Только когда в МЧС узнали, у кого горит, то дали команду отправить туда всех по второму номеру, - говорит Пожидаев, отмечая, что его пожарную команду администрация Новокуйбышевска не финансирует, а новое пожарное депо в Гранном погрязло в скандалах.

Специалисты в свою очередь отмечают, что загорелась кровля площадью 50 квадратных метров. На ликвидацию огня выезжало 11 единиц техники и 35 человек личного состава. Тушили несколько часов. К счастью, обошлось без жертв. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

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