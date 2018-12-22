2018-12-22T19:24:45+03:00
Общество

Областной СПИД-центр возглавила врач из Тольятти

Сегодня ее представил коллективу министр здравоохранения
Михаил ГОРЮНОВ
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Оксана Чернова сегодня была представлена коллективуОксана Чернова сегодня была представлена коллективу
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В субботу 22 декабря министр здравоохранения региона Михаил Ратманов объявил о назначении нового руководителя в областном СПИД-центре. Учреждение возглавила Оксана Чернова. Ее сегодня представил коллективу Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом.

- Минздрав России и Правительство области уделяет особое внимание вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, - отметил министр. - В следующем году перед нами стоят серьезные задачи - планируется расширение и создание единой службы по оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам в Самарской области с открытием амбулаторного подразделения в Сызрани.

Ранее Оксана Чернова была руководителем городского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями города Тольятти, который является подразделением Тольяттинской городской клинической больницы №5.

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