В Тольятти автоледи на иномарке сбила женщину с ребенком, которые шли в школу
Вчера утром, в пятницу 21 декабря, в Тольятти произошло ДТП. Примерно в 9-05 36-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Шкода Октавия», на бульваре Королева сбила 9-летнего мальчика и его 35-летнюю маму.
- Женщина ехала в направлении улицы Фрунзе. Пешеходы переходили проезжу часть слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Как отмечают стражи порядка, женщина вела ребенка в школу. Оба пострадавших получили травмы. Им назначено амбулаторное лечение.
По факту случившегося сейчас сотрудники Управления ГИБДД проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.