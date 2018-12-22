2018-12-22T19:35:30+03:00
Происшествия

В Тольятти автоледи на иномарке сбила женщину с ребенком, которые шли в школу

Пострадавшим оказали помощь медики, на месте работала полиция
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте происшествия работали полицейскиеНа месте происшествия работали полицейскиеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера утром, в пятницу 21 декабря, в Тольятти произошло ДТП. Примерно в 9-05 36-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Шкода Октавия», на бульваре Королева сбила 9-летнего мальчика и его 35-летнюю маму.

- Женщина ехала в направлении улицы Фрунзе. Пешеходы переходили проезжу часть слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как отмечают стражи порядка, женщина вела ребенка в школу. Оба пострадавших получили травмы. Им назначено амбулаторное лечение.

По факту случившегося сейчас сотрудники Управления ГИБДД проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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