2018-12-22T20:17:05+03:00
Происшествия

В Самаре полицейские задержали парня и благодаря ему нашли 333 пакетика с наркотиками

Молодой человек прятал закладки с запрещенными веществами по всему городу
Михаил ГОРЮНОВ
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Запрещенные вещества изъяты и отправлены на экспертизуЗапрещенные вещества изъяты и отправлены на экспертизуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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На днях сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД по Самаре за мелкое хулиганство задержали молодого парня. Им оказался 22-летний уроженец Красноярского района области. В ходе досмотра у него нашли наркотики.

- В присутствии понятых у мужчины были обнаружены 4 свертка из скотча, внутри которых находились 193 прозрачных полиэтиленовых пакетика с порошкообразным веществом белого и коричневого цвета, а также мобильный телефон с фотографиями и подробным описанием адресов – возможных мест закладок с наркотическими средствами, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Со слов задержанного правоохранители установили еще несколько адресов, где злоумышленник уже успел спрятать запрещенные вещества. В ходе проверки которых полицейские обнаружили и изъяли еще 140 пакетиков с неизвестным веществом. Все обнаруженное было изъято и направлены на экспертизу.

Эксперты выяснили, что в составе содержимого имеется наркотическое вещество N-Метилэфидрон общей массой 164, 52 грамма, что является крупным размером.

По факту незаконного оборота наркотиков на парня возбудили уголовное дело. Сейчас расследование продолжается. Молодой человек может отправиться за решетку на срок до 20 лет.

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